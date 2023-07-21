Рустам Минниханов: Самое главное — мир и согласие, процветание России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев поздравили жителей и гостей республики с 444-летием явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани. По случаю праздника они посетили собор Казанской иконы Божией Матери, который построен на месте обретения святыни.

«Сегодня у нас большой праздник — явление иконы Пресвятой Богородицы в Казани. Для нас большая честь приветствовать гостей из Беларуси, Подмосковья, других регионов России и районов Татарстана», — сказал прихожанам Минниханов.

Он подчеркнул, что самое главное — это мир и согласие среди народов, процветание России. «Мы живем в непростое время, и только единение всех нас даст тот результат, который мы обязательно достигнем. Победа будет за нами. Мы все вместе», — отметил Раис РТ.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Шаймиев добавил, что явление иконы Казанской Божией Матери — это Божий дар. По его мнению, «такие вещи не бывают случайными».

«Мы счастливо живем на земле Татарстана. Это продолжается веками, и жители это ощущают. Даже в самые сложные времена удается сохранить межнациональное и межконфессиональное согласие — это наша с вами общая заслуга. Этим надо гордиться, это нужно беречь», — заметил Государственный Советник.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл поблагодарил почетных гостей за решение о воссоздании собора в честь Казанской иконы Божией Матери, которое было принято в 2015 году.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

«Всевышний и Пресвятая Богородица всегда с нами. И когда Матерь Божия явилась здесь в своем образе, который мы знаем как Казанский, она явилась для всех людей. Люди были разные, но каждый по-своему славил Бога, любил его. И сегодня мы чувствуем эту любовь, которую Пресвятая Богородица изливает на всех жителей нашей республики и нашей большой страны», — заявил глава Татарстанской митрополии.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минниханов и Шаймиев также возложили цветы на могилу владыки Феофана, скончавшегося от коронавируса осенью 2020 года.

Утром 21 июля, в день обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы, в столице Татарстана прошел традиционный общегородской крестный ход с Казанской иконой Божией Матери от Благовещенского собора Кремля до Казанского Богородицкого мужского монастыря.