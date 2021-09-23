В селе Среднее Девятово Лаишевского района РТ открылся новый родник

Сегодня в селе Среднее Девятово Лаишевского района Татарстана состоялось открытие родника. В мероприятии приняли участие глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, глава Среднедевятовского сельского поселения и жители села. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В селе проделана огромная работа. Современные конструктивные элементы удачно вписались в местный ландшафт. Перед открытием объекта был отслужен Водосвятный молебен, а также проверено качество воды: она соответствует всем необходимым нормативам.

Обращаясь к присутствующим, глава Лаишевского района Ильдус Зарипов отметил, что село Среднее Девятово давно славится своими родниками. Утолить жажду и набрать ключевой воды съезжаются из разных уголков Татарстана.

«Все мы прекрасно знаем, какие очереди здесь собираются, особенно в жаркую пору. И вот сегодня в Лаишевском районе — в селе Среднее Девятово — открывается еще один родник, который объединяет земляков-меценатов — прекрасную семью Демидовых — и всех, кто придет на этот родник с благими намерениями. Вы только взгляните, какой удобный, красивый и благоустроенный получился родник. С такими людьми, которые с особой любовью и трепетом относятся к своей родине, наши деревни будут жить долго», — отметил глава района.

Ильдус Зарипов подчеркнул, что это не просто открытие родника и благоустройство территории села Среднее Девятово. «Сегодня решается одна из приоритетных задач в республике по повышению культуры пользования родниками, доступа к чистой родниковой воде, а также увеличению продолжительности жизни населения», — сказал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что муфтий Татарстана открыл в Лаишевском районе пункт раздачи питьевой воды.