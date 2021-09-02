Муфтий Татарстана открыл в Лаишевском районе пункт раздачи питьевой воды

Сегодня в селе Усады Лаишевского района при участии муфтия Татарстана Камиля Самигуллина состоялось открытие пункта раздачи питьевой воды. Источник «Чишмэ» расположен рядом с мечетью «Ихлас», это артезианская вода, дополнительно она проходит систему фильтрации. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Имам мечети села Усады Мухаммад Мифтахов отметил, что с точки зрения ислама является большим вознаграждением, когда люди стремятся обеспечить других питьевой водой. «Поэтому основная задача выполнена и с точки зрения награды, и с точки зрения бесплатной услуги для жителей. Люди, которые живут рядом с мечетью, или люди, которые придут сюда с других мест, могут безвозмездно набрать воды», — отметил имам.

Для этого источника на месте колодца была пробурена скважина.

По словам имама, такая практика существует и в других мечетях Лаишевского района. Мухаммад Мифтахов подчеркнул, что источник с водой собирает не только мусульман, но и представителей других конфессий. «Сегодня многие люди покупают воду, а мы предоставляем бесплатно чистую воду», — отметил он.

Муфтий Камиль Самигуллин добавил, что это самая лучшая инвестиция. «Нужно быть полезным. Думать о ближних», — отметил Камиль хазрат.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов рассказал, что за последние 15 лет в муниципалитете построены 13 мечетей. «Этот год был засушливым, и мы очень нуждались в воде — поделился он с присутствующими. — Мечеть „Ихлас“ сегодня — это большой комплекс, где есть и игровая площадка, и пункт питьевой воды. Планируем и дальше развивать проект по снабжению людей питьевой водой в районе».