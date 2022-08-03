В селе Рыбно-Слободского района введен карантин по бешенству животных

В Татарстане установлен карантин по бешенству в селе Бетьки Рыбно-Слободского района. Соответствующий указ подписан Президентом республики Рустамом Миннихановым. Это уже второй очаг заболевания, выявленный в РТ за последние семь дней.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных на территориях эпизоотического очага и неблагополучного пункта», — отмечается в документе.

Зараженное животное обнаружено в личном подсобном хозяйстве, которое расположено по улице Ленина. Неблагополучной признается территория в радиусе одного километра от очага. На этом участке вводится временный запрет на лечение больных животных, убой, вывоз, сельхозярмарки и выставки, а также отлов диких животных для размещения в зоопарках. Кроме того, территорию разрешено посещать только персоналу, посторонние лица на нее не допускаются.

Карантин может быть отменен лишь спустя 60 дней после убоя последнего зараженного животного и (или) уничтожения его трупа.

Напомним, что предыдущий случай бешенства подтвердился в Билярске Алексеевского района.