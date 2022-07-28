В Билярске введен карантин по бешенству

В селе Билярск Алексеевского района Татарстана установлен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

Карантинные ограничения вводятся «на отдельной территории Билярского сельского поселения». Случай заболевания бешенством выявлен рядом с помещением в селе Билярск, расположенным по адресу: ул. Урицкого, д. 15. Неблагополучной признана территория в радиусе 1,5 километра от эпизоотического очага.

На время действия ограничений в эпизоотическом очаге запрещено лечить больных восприимчивых к бешенству животных, а также ввозить и вывозить оттуда восприимчивых животных. Впрочем, разрешен вывоз животных, если они были вакцинированы против бешенства не ранее, чем за 179 дней до момента вывоза.

Кроме того, территорию очага нельзя посещать посторонним, кроме персонала, обслуживающего животных, ветеринаров, ликвидаторов очага и местных жителей, отмечается в документе.

В самом селе во время карантина запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Относительно их вывоза предусмотрены меры, аналогичные действующим в самом очаге.

Карантинный режим будет снят только после того, как пройдет 60 дней с момента убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного или уничтожения тела последнего заболевшего животного.