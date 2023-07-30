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В селе Пестрецы завершены работы на пяти территориях по проекту «Наш двор»
В селе Пестрецы в рамках реализации республиканской программы завершены работы в пяти дворах по улице Осиновская, 4, 3, 1 и 7, а также у дома № 3 по улице Вишневская. На сегодняшний день в активной стадии идет ремонт по улицам Центральная и Комсомольская в селе Кощаково.
Также в трех дворах у дома № 1 по улице Дорожная и в домах № 26 и № 38 по улице Центральная параллельно произведен капитальный ремонт многоквартирных домов по замене старых коммуникаций.
«В этом году в Пестречинском районе в программу „Нашего двора“ вошли 23 территории. Жители вовлечены в процесс благоустройства дворов. Перед тем, как начать работы, все проекты и схемы были согласованы с жильцами», — сообщил «Татар-информу» начальник отдела ЖКХ исполкома Данис Тазиев.
По словам собеседника агентства, сроки завершения работ — конец лета.
Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет благоустроено около 7 тыс. дворов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2023 году в Пестречинском районе благоустроят 23 территории по программе «Наш двор». В прошлом году было отремонтировано 19 объектов.
Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ
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