В селе Пестречинского района благодаря самообложению закрыли вопрос благоустройства дорог

В селе Кряш Серда Пестречинского района РТ благодаря республиканской программе самообложения полностью закрыли вопрос благоустройства дорог. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации района.

«Работы там завершили на прошлой неделе. Щебенение дорог провели в этом году на сумму чуть более 1 млн рублей — это средства, собранные жителями вместе с субсидией от республики», — уточнила пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

На сегодняшний день в Кряш-Сердинском сельском поселении продолжаются работы по самообложению, они уже близятся к завершению. Так, на улице Школьная деревни Колкомерка защебенили дорогу. Благоустройство коснулось участка в 150 метров. Вместе с субсидией от республики собрано 194 тыс. рублей. Также здесь запланирована установка пожарных гидрантов.

«В этом сельском поселении всегда высокая собираемость средств — жители активно участвуют в программе самообложения», — добавила собеседница агентства.

Сходы граждан в Пестречинском районе Татарстана прошли в начале года. Представители администрации вместе с жителями решали, какие объекты в селах будут благоустроены в этом году.

Республиканская программа самообложения граждан подразумевает софинансирование средств жителей. Так, на каждый 1 рубль республика добавляет еще 4 рубля. Среди мероприятий, проводимых на собранные деньги, 52,4% составляют дорожные работы, в том числе содержание мостов.