Во дворах Зеленодольского района РТ по проекту «Наш двор» установлены детские площадки

Сразу в нескольких дворах многоквартирных домов села Осиново в Зеленодольском районе Татарстана появились новые игровые площадки для детей. Благоустройство территорий проводится в рамках республиканской программы «Наш двор», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе района.

«Это второй этап программы благоустройства, в прошлом году здесь обновили придомовые дороги, тротуары, установили спортивные элементы», — уточнил источник.

В общей сложности в этом году в Осинове благоустроят восемь территорий, в Зеленодольске ремонт зайдет в 62 двора, в Васильеве — в 14.

«Всего будет обустроено 84 двора, в некоторых из них работы уже начались», — отметил собеседник агентства.

Дворы выбирались по фактическим условиям благоустройства, одним из приоритетных критериев является состояние асфальтового покрытия.

Также самые популярные вопросы на общих собраниях жильцов касались создания парковочных мест и тротуаров, выделения мест для отдыха детей (детские площадки) и граждан пожилого возраста.

«В настоящее время утверждается график производства работ с ресурсоснабжающими организациями, так как в начале ремонтируют ветхие инженерные сети, затем приступят к благоустройству дворов», — сообщил источник агентства.

В 2020 году в Зеленодольском районе было отремонтировано 97 дворов, из них в Осинове — 25, в Васильеве — 12, в Зеленодольске — 60.