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Ру Тат
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Строительство
31 мая 2022  19:06

В селе Новая Тура двум новым домам выданы заключения о соответствии

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В селе Новая Тура двум новым домам выданы заключения о соответствии
Фото: Госстройнадзор РТ

31 мая Инспекция госстройнадзора РТ выдала заключения о соответствии проектной документации двум новым домам в селе Новая Тура Зеленодольского района РТ. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Строительство домов началось в конце 2020 года. Оба здания пятиэтажные, возведены из кирпича. В каждом из них 58 квартир общей площадью 2486,9 квадратного метра.

Здания готовы к вводу в эксплуатацию.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в поселке ЗЯБ в Челнах сдан новый 16-этажный дом.

#зеленодольский муниципальный район
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