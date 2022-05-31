В селе Новая Тура двум новым домам выданы заключения о соответствии

Фото: Госстройнадзор РТ

31 мая Инспекция госстройнадзора РТ выдала заключения о соответствии проектной документации двум новым домам в селе Новая Тура Зеленодольского района РТ. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Строительство домов началось в конце 2020 года. Оба здания пятиэтажные, возведены из кирпича. В каждом из них 58 квартир общей площадью 2486,9 квадратного метра.

Здания готовы к вводу в эксплуатацию.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в поселке ЗЯБ в Челнах сдан новый 16-этажный дом.