В поселке ЗЯБ в Челнах сдан новый 16-этажный дом

Фото: Госстройнадзор РТ

В Набережных Челнах сдан новый 16-этажный дом. Госстройнадзор РТ выдал заключение о соответствии проектной документации многоэтажному жилому дому в поселке ЗЯБ.

«В настоящее время объект долевого строительства с почтовым адресом: Набережные Челны, пос. ЗЯБ, ул. Низаметдинова, д. 7Б готов к вводу в эксплуатацию», – сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь нового объекта составляет 9,4 тыс. кв. метров. В нем 179 квартир общей площадью 6 651,60 кв. метра.

Стройка началась в июне 2020 года. Объем работ почти в течение двух лет строительства составил 38 188,80 куб. метра, в том числе подземной части — 1 905 кубометров. В апреле этого года завершились отделочные работы и благоустройство территории.

Застройщик дома — ООО СЗ «ЗябСтройКомплекс». Генеральный проектировщик — ООО ПУ «Энергогражданпроект».