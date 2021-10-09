В селе Люткино Пестречинского района РТ ведутся работы по расширению дамбы

В селе Люткино Пестречинского муниципального района ведутся работы по расширению дамбы, а также по обустройству пожарного пирса. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе администрации района.

«Летом в селе Люткино случился пожар, при этом накануне весной эту дамбу размыло. Поэтому было принято решение сделать пирс и укрепить дамбу. Поэтому сейчас ее расширяют. Пирс будут щебенить для того, чтобы пожарные машины могли наполнить гидранты в случае ЧС», — отметил источник.

Глава района Ильхам Кашапов выехал на место дорожных работ, оценил ход строительства.

Далее руководитель выехал в село Старое Шигалеево, где для комфорта местных жителей оборудована новое дорожное полотно по улице Зеленая. Работы выполнены по республиканской программе «Муниципльный дорожный фонд».

«Было благоустроено 230 метров, произведено щебенение. Глава района оценил работу положительно, замечаний нет», — уточнил источник.