В селе Лаишевского района оборудуют хоккейную площадку и спортзал

В Макаровском сельском поселении Лаишевского района РТ на сходах граждан подвели итоги работы за прошлый год и поставили задачи на 2023 год. С отчетным докладом выступил глава поселения Виктор Кормачев.

В состав Макаровского сельского поселения входят два населенных пункта — село Ташкирмень, деревня Макаровка. В рамках программы самообложения защебенили переулок от улицы Солнечная до улицы Мира и часть улицы Молодежная в селе Ташкирмень.

За год подвели газопроводы к границам земельных участков: в деревне Макаровка — на улицах Советская к двум домам, Садовая к трём домам, в селе Ташкирмень — на улицах Солнечная к одному дому, Молодежная к одному дому, сообщил Кормачев. Также по республиканской программе «Наш двор» благоустроили площадку перед домом №37 на улице Советской в деревне Макаровка: установили скамейки при входе в каждый подъезд, заасфальтировали площадку и дорогу, установили два электростолба со светильниками.

Кроме того, рабочие заменили 37 уличных светильников на светодиодные, а в деревне Макаровка сделали капитальный ремонт электролинии ВЛ-0,4.

В 2023 году планируется приобрести и установить хоккейную коробку с теплой раздевалкой, построить спортивный зал и детский сад, на улице Молодежная заменить все старые деревянные электрические столбы по линии ВЛ-0,4 Квт.

В беседе с «Татар-информом» глава Лаишевского района Ильдус Зарипов отметил, что актуальным для муниципального образования остается вопрос очередей в дошкольные образовательные учреждения.

«Динамика строительства жилья намного опережает строительство социальных и образовательных объектов. Практически каждый год в районе открываются новые школы и детские сады. Но даже этого не достаточно. На очереди в детский сад в Лаишевском районе стоят сегодня 1878 детей», — обозначил он основную проблему муниципалитета.

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