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Руc Тат
Общество 7 ноября 2023 06:07

В селе Лаишевского района отремонтируют участок дороги за 5,4 млн рублей

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В Лаишевском районе РТ, в селе Бима, отремонтируют участок улицы Березовая за 5,4 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Всего до 27 июня 2024 года планируется обновить 300 метров дорожного полотна. Ремонт финансируется из республиканского бюджета. Заказчиком выступила Дирекция финансирования дорожных работ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани обновили около 2 км дороги по ул. Кулахметова, Городская и Туфана.

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