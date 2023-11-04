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В Казани отремонтировали около 2 км дороги по ул. Кулахметова, Городская и Туфана
В Казани отремонтировали около 2 км дороги по улицам Кулахметова, Городская и Х.Туфана. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщается в телеграм-канале администрации Кировского и Московского районов города.
«Здесь обновили дорожное полотно, заезды во дворы, пешеходные тротуары, обустроили остановочные карманы и установили новые остановочные павильоны», – говорится в сообщении.
Кроме того, рабочие заменили световые опоры, оборудовали пешеходный переход со светофором, установили дорожные знаки и благоустроили прилегающую территорию.
Национальные проекты в России реализуются с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.
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