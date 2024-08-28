В селе Кукморского района открылась модельная библиотека

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

В селе Ядыгерь Кукморского района Татарстана открылась модельная библиотека в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом сообщается на сайте Минкультуры РТ.

«Участие в конкурсе по созданию муниципальных модельных библиотек позволил полностью преобразовать библиотеку в современный многофункциональный культурный центр», – отмечается в сообщении.

Появились многофункциональный стол, в который включены специализированные программы с 104 логопедическими играми и упражнениями, wi-fi, рабочие места с компьютерами, гончарный круг, большой напольный глобус, мобильный обучающий комплекс, телескоп, оборудование для фотосъемок, звуковая аппаратура, виртуальные очки, оргтехника для печати, оборудован кинозал на 20 человек, имеются костюмы литературных героев. Кроме того, почти на 50% был обновлен книжный фонд библиотеки.

Для маломобильных граждан приобретен лестнично-гусеничный подъемник, установлены системы вызова сотрудника, для слабовидящих установили стационарный видеоувеличитель.

В состав Ядыгерьского сельского поселения входят четыре деревни (проживает 1 039 человек).

В прошедшие выходные в селе Малая Цильна Дрожжановского района также открылась модельная библиотека нового поколения.