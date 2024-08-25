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В Дрожжановском районе открылась модельная библиотека — таких в РТ всего 14
В селе Малая Цильна Дрожжановского района торжественно открылась модельная библиотека нового поколения — на сегодняшний день в Татарстане подобных учреждений всего 14. Об этом пишет газета «Родной край».
В библиотеку поступило 3,1 тыс. новых книг, также посетителям будут доступны каталоги ведущих библиотек России. Она оснащена новейшим оборудованием: интерактивными панелями, глобусом, а также мультимедийным комплектом, очками виртуальной реальности, звуковым оборудованием и аэрохоккеем.
Кроме того, создано новое пространство — краеведческая зона, в которой соседствуют литература и краеведческие экспонаты. Посетители смогут не только читать книги, воспользовавшись удобной мебелью, но и проводить групповые встречи и занятия.
«Такого современного учреждения не то что в нашем селе, в районе нигде нет», — делится радостью заведующая библиотеки Лилия Мухтярова.
Модельная библиотека создана в рамках национального проекта «Культура» за счет выигранных грантовых средств на сумму более 15 млн рублей. В 2023 году грант выиграли 4 учреждения, одно из них учреждение села Малая Цильна, которое открывается одним из первых.
«Сегодняшняя наша жизнь очень многим отличается от прошлого. Всё это достижения нашей республики. В республики работают более 40 программ, и все они направлены на улучшение жизни сельчан <...> Сегодня в республике более 1 500 библиотек, из них 32 в Дрожжановском районе. Хотелось бы, чтоб такие вот библиотеки стали тоже любимым местом детей, жителей села», — сказал на церемонии открытия председатель Ассоциации «Cовет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин.
Глава Дрожжановского района Марат Гафаров также поздравил сельчан с открытием современной библиотеки.
«Уверен, что модельная библиотека станет вторым домом после школы для детей, а также для жителей села, где можно увлекательно и познавательно провести свободное время», — подчеркнул он.
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