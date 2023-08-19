В селе Красновидово открыли мемориал русскому писателю Алексею Салмину

Мемориальная композиция, посвященная русскому писателю Алексею Салмину, появилась сегодня в селе Красновидово Камско-Устьинского района Татарстана. На церемонии открытия памятного знака присутствовал глава района Наиль Вазыхов.

«Недавно мы были на открытии мемориальной доски великого русского писателя Максима Горького, а уже сейчас мы открываем новый памятный знак, посвященный литератору Алексею Салмину. Они оба жили в Красновидово – один жил здесь едва ли не всю жизнь, другой задержался лишь на короткий срок. Широкие поля, могучие леса и берега реки вдохновляли их на такие прекрасные произведения», – отметил он.

Приветствуя собравшихся, председатель Русского национально-культурного объединения Татарстана Ирина Александровская отметила, что расположение памятного знака выбрано не случайно.

«Рядом с мемориальной композицией, посвященной землякам Красновидово, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны появился памятный знак земляка замечательного села Алексея Салмина. У него было непростое детство и юношество, но он смог реализовать себя в творчестве и оставил после себя прекрасные воспоминания о жителях Красновидово, о сельских просторах и о матушке Волге», – подчеркнула Александровская.

В церемонии открытия мемориальной композиции приняли участие профессор КФУ Лия Бушканец, заслуженный деятель искусств Татарстана Николай Алешков, журналист и кандидат филологических наук Айрат Бик-Булатов, а также племянницы писателя Вера Санникова и Надежда Автономова.

Будущий писатель родился в крестьянской семье, отец умер, когда мальчику исполнилось 13 лет. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, Салмин был призван в армию. Его полк занимал передовую позицию на берегу Двины. В одной из битв Салмин был ранен в руку, но несмотря на это, он смог вынести из-под огня раненого товарища, за что был награждён орденом Святого Георгия.

После подписания Брестского мира демобилизовался и вернулся в родные края – в Красновидово. Литературе Алексей Салмин посвятил себя в 1952 году. Уже через четыре года свет увидела знаменитая «Буря на Волге», а затем еще две части романа.