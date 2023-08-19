В селе Красновидово в Татарстане установили памятный знак писателю Максиму Горькому

В память о выдающемся русском писателе Максиме Горьком в селе Красновидово Камско-Устьинского района Татарстана появилась мемориальная доска. Ее установили на фасаде здания единственного в России сельского музея, названного в честь великого литератора.

«Творчество Максима Горького нашло отражение в эпохе двадцатого века не только в культуре, но и в общественной деятельности. Интереснее его произведений только биография писателя. Это событие станет достойным продолжением в популяризации творчества писателя и сохранении того духа свободы, которое Горький воспевал в своих произведениях», – отметила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Открытие мемориального знака состоялось в рамках историко-культурного и просветительского проекта «Горький и Красновидово», который реализуется в нынешнем году в Татарстане по инициативе Русского национально-культурного объединения РТ и при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Стало доброй традицией собираться здесь в прекрасный праздник славянской культуры – в Яблочный Спас. Вне зависимости от национальности и вероисповедания сюда съезжаются не только с соседних городов, но и регионов страны. Это говорит о том, что традиция живет, а музей, как единственный сельский музей Горького в России, пользуется популярностью», – подчеркнул заместитель начальника Управления по реализации национальной политики Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Евгений Ефимов.

Юный Алексей Пешков, впоследствии всемирно известный русский писатель Максим Горький, приехал в Красновидово в 1888 году по приглашению своего друга Михаила Ромася. В живописном сельском уголке он прожил несколько месяцев. Мемориальная доска установлена в память о пребывании Горького в Красновидово.

«Недавно мы с большим успехом презентовали историко-культурный и просветительский проект «Горький и Красновидово» на родине великого писателя. Горький писал, что физически он родился в Нижнем Новгороде, а духовно в Казани. В Татарстане широко празднуется 155-летие со дня рождения выдающегося писателя, драматурга и общественного деятеля», – поделилась председатель Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская.

На торжественном открытии памятной доски также присутствовали глава Камско-Устьинского района Татарстана Наиль Вазыхов, генеральный директор Национального музея РТ Алиса Вяткина, директор музея А. М. Горького в Красновидово Ольга Артамонова и другие почитатели творчества выдающегося литератора.

Автором мемориальной доски стал известный российский скульптор Тимофей Тюрин, который ранее изготовил из бронзы памятный знак в честь знаменитого оперного певца Федора Шаляпина.

В завершение церемонии к памятнику возложили красные гвоздики.