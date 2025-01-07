«В селе депрессией не страдают, некогда»: история православного батюшки из Татарстана

Так сложилось, что иерея Сергия Грязнова – городского жителя из Самарской области – отправили служить в русское село в Апастовском районе Татарстана. Здесь он нашел себя – восстанавливает храмы, возрождает русскую культуру и занимается музыкой с детьми. Говорит, что теперь в город ни ногой. О жизни сельского батюшки в репортаже «Татар-информа».





Когда в Бишево появился отец Сергий, жизнь в селе круто поменялась

Фото предоставлено иереем Сергием Грязновым

«Для местных жителей появление батюшки стало настоящим праздником»

В Апастовском районе три православных храма и один священник. Это потому, что в районе живут в основном мусульмане, но есть и православные семьи. Долгое время в селе Бишево не было храма, а в позапрошлом году, когда здесь появился отец Сергий, жизнь в селе круто поменялась.

Иерею Сергию Грязнову 33 года, родом он из Самарской области. Батюшка помимо богослужебной жизни ведет сельское хозяйство, работает учителем в школе, преподает детям игру на гитаре и выступает в ансамбле. Это лишь малый перечень его занятий. Ко всему прочему, вполне успешно ведет свой телеграм-канал.

«В 2015 году я приехал в Казань поступать в семинарию. Здесь же познакомился с будущей супругой, Ксенией. Ее привели к нам в храм. Через девять месяцев уже сыграли свадьбу. Когда я был дьяконом, служил на Арском кладбище, в Раифском и Зилантовом монастырях. Рукоположился в Казани в 2022 году, и тогда митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл отправил меня служить в Апастовский район, в село Бишево», – рассказывает отец Сергий.

Жители Бишево мечтали о храме – они настолько хотели жить церковной жизнью, что своими силами построили церковь Фото предоставлено иереем Сергием Грязновым

Как оказалось, в этом селе его ждали много лет. Для местных жителей появление батюшки стало настоящим праздником. Здесь, в районе, где вообще нет священников, жители Бишево мечтали о храме – они настолько хотели жить церковной жизнью, что своими силами построили церковь. Вот только священника ждать пришлось достаточно долго.

До 2022 года в Апастовском районе не было действующих храмов

«В Бишево храм был построен в XVII веке. Но в те годы его подтапливала Свияга, и в середине XIX века его решили перенести повыше. Мы нашли место, где стоял первый храм, хотим поставить здесь памятник, тем более что там было древнее кладбище. На месте второго храма стоит школа. Дело в том, что в советские годы храм закрыли и в нем сделали школу, которую в 90-е разобрали из-за ветхости. Вместо нее построили новую, кирпичную. С тех пор село и живет без храма», – рассказывает батюшка.

«Там прям костяк бабушек, благодаря им и построилась церковь» Фото предоставлено иереем Сергием Грязновым

Старожилы, кто помнил ту церковь еще с советских времен, собрались и решили построить хотя бы часовенку, но в итоге получился полноценный храм. В 2000 году они залили фундамент и возвели стены, но дальше строительство встало из-за отсутствия средств. Только через несколько лет удалось установить крышу, и в 2015 году церковь наконец-то была готова. Семь лет жители ждали батюшку, и вот в 2022 году появился отец Сергий. Освятили храм в честь Иоанна Предтечи.

«До этого люди молились по домам, собирались, как в советское время. Вместо священника читали бабушки, и поминки, и службу проводили. Там прям костяк бабушек, благодаря им и построилась церковь. Но если крестить нужно было, приходилось ездить в Буинский район, в церковь в селе Фролово. Оно находится в 30 километрах от Бишево», – объяснил отец Сергий.

В Бишево приход небольшой по сравнению с городскими храмами. Пожертвований немного, поэтому отец Сергий дополнительно работает в школе учителем Фото предоставлено иереем Сергием Грязновым

До 2022 года в Апастовском районе не было действующих храмов. После революции храмы здесь рушили, православные стали уезжать. Оставались в основном мусульмане. К 2000 году здесь осталась одна-единственная русская школа. Сегодня в районе порядка 600 крещеных, приводит данные отец Сергий.

«У мамы нас четверо и еще 11 приемных»

С приездом батюшки в Бишево начали подтягиваться новые жители. Переехала сюда и мама отца Сергия. В селе сразу стало на 12 жителей больше: сам батюшка, его супруга, их трое детей, его мама и шесть ее приемных детей.

«У мамы нас четверо и еще 11 приемных, старшие уже выросли и разъехались. Первого ребенка она взяла под опеку в 2006 году, тогда ему был годик, а сейчас уже 19 лет. Мама тоже очень довольна жизнью здесь», – подчеркнул отец Сергий.

В Бишево приход небольшой по сравнению с городскими храмами. Пожертвований немного, поэтому отец Сергий дополнительно работает в школе учителем.

«Как за границей, где священник служит по выходным, а в будни работает. Я работаю в Доме культуры, в школе, беру подработки. Не каждый захочет переехать в село, здесь нужно не только служить, но и работать, но мне нравится. Я нашел здесь себе работу по душе», – рассказывает он.

«Приезжаю в Казань и начинаю говорить на татарском по привычке»

«Теперь, когда я приезжаю в Казань, начинаю говорить на татарском по привычке. Люди очень удивляются этому: здесь в основном на русском говорят. Мы в своем ДК с жителями Бишево собрали ансамбль из прихожан, поем народные песни, есть у нас и ансамбль ложкарей», – отметил священнослужитель.

Иерей играет на гитаре, гармони и балалайке. Иногда записывает ролики на природе, где играет и поет один или с компанией. Потом выкладывает их в Сеть.

«Как-то я снял видео во Фролово, где стоит старинный храм. Исполнил любимую песню моей мамы – “Родник”. На кадрах – источник святого мученика Пантелеймона, захотелось на память запечатлеть. Снял и забыл, а через время мне позвонили редакторы программы “От всей души”, сказали, что хотят пригласить меня в качестве гостя», – поделился он.

В студии передачи «От всей души» с мамой, Андреем Малаховым и Верой Сотниковой Фото предоставлено иереем Сергием Грязновым

Позже выяснилось, что видео в редакцию программы отправила прихожанка – уж очень ей хотелось поделиться со всеми, какой замечательный батюшка живет у них в селе.

«Ко мне в село приехала съемочная группа, я познакомил их со своей мамой, ее тоже сняли. Потом мы поехали в Москву на съемки передачи. Я спел песню “Родник” и еще одну армейскую», – рассказал отец Сергий.

«Когда в селе появляется храм, жизнь там начинает возрождаться»

В эфире программы батюшка рассказал про свой храм в Бишево и еще про два храма, которые он опекает и в которых служит, – это церковь Андрея Первозванного в селе Табар-Черки и Ильинский храм в селе Шонгуты. Двум этим обителям нужна помощь. Отец Сергий надеется, что после выхода программы кто-нибудь отзовется и захочет подключиться к доброму делу.

«Табар-Черки – это единственное чувашское село в районе. Есть еще два русских, остальные – татарские. В этом чувашском селе храма никогда не было. В 2015 году строить деревянную церковь там взялся местный житель, но достроить не смог, заболел. Он успел только возвести стены. Купол рядом стоял, поднять не успели. Года три-четыре храм так и был недостроенный», – рассказал отец Сергий.

«Храму в Табар-Черки все-таки нужен отдельный священник. Но людей там мало, на службу приходит человек двадцать. На что он будет содержать храм?» Фото предоставлено иереем Сергием Грязновым

«В 2022 году мы начали потихоньку продолжать его дело, чтобы там можно было начать служить. Поставили купол, иконостас, колокола, внутреннюю отделку почти завершили. Каждый год по чуть-чуть собираем средства и докупаем все необходимое, доводим до ума», – поделился иерей.

Храм основатель закладывал в честь своего святого – Андрея Первозванного, ни копейки не брал с людей, все делал сам. Сейчас в селе живет около 200 человек, в основном все они пожилого возраста. Говорят, когда в селе появляется храм, жизнь там начинает возрождаться. Отец Сергий считает, что нужно еще одно помещение, чтобы там жил священник.

«Главное – достроить храм. Владыка Кирилл приехал освятил, теперь нужно завершить начатое» Фото предоставлено иереем Сергием Грязновым

«Я живу в Бишево. Я могу вечером собрать детей, пообщаться с ними, позаниматься, поиграть. А в Табар-Черки могу приехать только на службу. В Бишево и храм теплее, люди могут там собраться, пообщаться, и главные службы проходят там. Поэтому все-таки нужен отдельный священник. Но людей там мало, на службу приходит человек двадцать. На что он будет содержать храм? Ведь нужно оплачивать свет, газ, воду. Но это второстепенное, главное – достроить храм. Владыка Кирилл приехал освятил, теперь нужно завершить начатое», – говорит он.

Несмотря на то что люди активно жертвуют свои сбережения, денег не хватает, чтобы завершить внутренние работы.

Храм в селе Шонгуты сейчас законсервирован, службы там не проводятся. Однако у него богатая история Фото: © tatmitropolia.ru

«Православные жители Апастовского района собрали деньги, чтобы законсервировать храм до лучших времен»

А вот храм в селе Шонгуты сейчас законсервирован, соответственно службы там не проводятся. Однако обитель эта имеет богатую историю.

«Этот деревянный храм, построенный в 1883 году, был освящен в честь пророка Божия Илии. В 30-е годы XX века Ильинский храм был закрыт. В 80-е годы в здании храма оборудовали сельский клуб. В это время снесли купола, башни, оставили только нижнюю часть», – поделился батюшка.

Когда клуб закрыли и за зданием перестали ухаживать, оно начало разваливаться. Православные жители Апастовского района собрали деньги на то, чтобы законсервировать храм и сохранить его таким образом до лучших времен.

«Село раньше называлось Ильинское, но позже, в советское время, получило другое название. Это было большое село, где работали и больница, и роддом. До революции там жили около пяти тысяч человек. Сейчас осталось, наверное, человек сто, и то с учетом дачников. В июле прошлого года митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл служил литургию в Бишево, а потом поехал в Шонгуты. Осмотрел здание церкви, обсудил вопросы восстановления храма с духовенством и жителями села», – вспоминает отец Сергий.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в прошлом году поехал в Шонгуты. Осмотрел здание церкви, обсудил вопросы восстановления храма с духовенством и жителями села Фото: © tatmitropolia.ru

В Шонгутах начинал свое служение архимандрит Тихон

Примечательна эта церковь тем, что здесь служил преподобномученик Тихон Бузов, который родился в селе Шонгуты. Именно здесь он начал свой церковный путь. Архимандрит Тихон подвизался в Седмиезерной пустыни, а завершил свой земной путь на Русской Голгофе — на Бутовском полигоне в 1937 году. Преподобномученик Тихон прославлен в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской, в Соборе Бутовских новомучеников и Соборе Казанских святых.

Памятником исторического значения обитель не признали, поэтому пока его не восстанавливают. Храм этот очень большой, восстановить его будет непросто, к тому же он деревянный, это создает дополнительные сложности.

«Но главная проблема в том, что в Шонгутах живет слишком мало людей: кто будет ходить в эту церковь – большой вопрос. Я считаю, что в первую очередь должна быть инициатива самого прихода. Если появятся люди, которые захотят восстановить храм, я все силы подключу», – размышляет отец Сергий.

«Я отслужил, пошел в ДК – пою с детьми, учу их играть на гитаре, с ними выступаю, пою в ансамбле» Фото предоставлено иереем Сергием Грязновым

«Когда священник больше взаимодействует в обществе вне храма – это только на пользу»

Вот такие заботы у батюшки. Сейчас он вплотную занимается возрождением русской культуры и агитирует всех ехать жить в село.

«Мы тут и на балалайках играем, и на гитаре. Мы стараемся показывать здесь русскую культуру. Моя цель здесь – это не только богослужения, но и культуру русскую сохранить», – отмечает батюшка.

Так как священников в районе давно не было, ему часто приходится объяснять, что батюшка – это обычный человек, который живет своей жизнью.

«Священник не оторван от общества. Почему-то многие думают, что священники – это какая-то отдельная каста. Я считаю, когда священник больше взаимодействует в обществе вне храма, это только на пользу. Я отслужил, пошел в ДК – пою с детьми, учу их играть на гитаре, с ними выступаю, пою в ансамбле», – поделился отец Сергий.

В школе он преподает основы духовно-нравственной культуры народов России для пятых-шестых классов, а для четвертых классов – основы религиозной культуры.

«Я преподаю и у детей из мусульманских семей, ни разу никто не высказывался против. Наоборот, родители благодарят. Еще недавно мы организовали занятия по карате благодаря прихожанину храма, который владеет черным поясом. Спонсор на 300 тысяч купил татами и прочее снаряжение. Так у нас жизнь интереснее становится», – говорит он.

Сейчас села уже не такие, как в 90-е годы, подчеркивает батюшка.

«Тут нет алкоголиков, несмотря на стереотипы. Работа есть, и в клубе можно время провести. В садик ребенка устроить не проблема, нет никаких очередей. Дети растут на природе, на свежем воздухе. Иногда я езжу в город и слушаю проблемы священников. Я перекрещусь, возвращаюсь домой и наслаждаюсь здесь спокойствием и тишиной. В городе живут в постоянной депрессии. Ипотеки, пробки… а тут, в селе, депрессией не страдают. В город меня теперь не загонишь. Конечно, если владыка скажет, я поеду, но мне бы не хотелось», – признался отец Сергий.

«У меня вообще свободного времени не остается – работа и по хозяйству много дел» Отец Сергий с мамой Любовью Алексеевной, кадр из передачи «От всей души»

«Здесь себя нужно заставлять трудиться, но человек в труде развивается, а не лежа на боку»

«Кто-то приезжает и думает, чем тут вообще заняться. А у меня вообще свободного времени не остается – работа и по хозяйству много дел. А еще я купил себе гармошку и при любой возможности занимаюсь», – рассказывает он.

Здесь, рядом с природой, остро чувствуется Родина, поделился священнослужитель.

«У нас тут просторы. Вот я смотрю у себя дома в окно – я вижу холмы, лес. Из другого окна – храм», – рассказывает батюшка.

Люди жалуются, что в селе нет работы, – это неправда, говорит он.

«Работа есть! Просто люди начинают выбирать: им то одно не нравится, то другое. Да, здесь другие зарплаты, но в городе вы ипотеку будете платить за однокомнатную квартиру 6 миллионов, а здесь вы дом 90 квадратных метров купите за 3 миллиона рублей. Плюс у всех огороды, соленья накрутим – к столу всегда все есть. Картошка своя, в этом году даже арбузы вырастили. Тыкву растим – жена у меня из нее чего только не делает. Да, здесь себя нужно заставлять трудиться, но, с другой стороны, человек ведь в труде развивается, а не лежа на боку», – уверяет священник.