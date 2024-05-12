В селе Черемшанского района начали возводить новое здание исполкома

В селе Новое Ильмово Черемшанского района Татарстана началось строительство административного здания, где будут размещены совет Новоильмовского сельского поселения и исполком. Об этом пишет «Наш Черемшан».

Рабочие обустроили фундамент одноэтажной постройки. На строительные работы направят более 9 млн рублей.

На субботнем совещании в январе, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин сообщал, что в этом году в республике запланировано строительство и ремонт 17 зданий исполкомов поселений.

Фото: газета «Наш Черемшан»