Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В селе Черемшанского района начали возводить новое здание исполкома
В селе Новое Ильмово Черемшанского района Татарстана началось строительство административного здания, где будут размещены совет Новоильмовского сельского поселения и исполком. Об этом пишет «Наш Черемшан».
Рабочие обустроили фундамент одноэтажной постройки. На строительные работы направят более 9 млн рублей.
На субботнем совещании в январе, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин сообщал, что в этом году в республике запланировано строительство и ремонт 17 зданий исполкомов поселений.
Фото: газета «Наш Черемшан»
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»