news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 7 августа 2023 06:40

В селе Балтасинского района отремонтируют мост за 1,3 млн рублей

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В селе Кушкетбаш Балтасинского района Татарстана отремонтируют мост по улице Центральная за 1,3 млн рублей. Заказчиком выступает районный исполком. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, исполнителю нужно будет расчистить площадку (убрать ряд деревьев), демонтировать перильные ограждения длиной 15 и 21 метр, металлические конструкции, разобрать тротуар. Затем рабочим необходимо будет усилить конструкцию, заменить водосбросные сооружения, дорожное покрытие, установить перила и пр.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в пгт Камское Устье за 2,8 млн рублей обустроят тротуары по улице Карла Маркса.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное