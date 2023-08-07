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В селе Балтасинского района отремонтируют мост за 1,3 млн рублей
В селе Кушкетбаш Балтасинского района Татарстана отремонтируют мост по улице Центральная за 1,3 млн рублей. Заказчиком выступает районный исполком. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно документам, исполнителю нужно будет расчистить площадку (убрать ряд деревьев), демонтировать перильные ограждения длиной 15 и 21 метр, металлические конструкции, разобрать тротуар. Затем рабочим необходимо будет усилить конструкцию, заменить водосбросные сооружения, дорожное покрытие, установить перила и пр.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в пгт Камское Устье за 2,8 млн рублей обустроят тротуары по улице Карла Маркса.
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