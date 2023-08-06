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В пгт Камское Устье обустроят тротуары за 2,8 млн рублей
На устройство тротуаров в пгт Камское Устье выделят 2,8 млн рублей. Заказчиком работ выступило АО «Татавтодор», соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно документам, новый тротуар появится на трех участках улицы Карла Маркса — от магазина «Рэмэт» до «Лидер» (163 метра), от магазина Эхтэри до пешеходного моста (236), от магазина «Техас» до магазина УЮТ (122).
На первых двух отрезках заменят старый тротуар и поребрики, на последнем, помимо этого, переустроят колодцы и водоотводные лотки.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что по просьбам жителей в Зеленодольске обустроят тротуар на двух участках – вокруг территории Центра культурного развития и по улице Сайдашева.
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