В пгт Камское Устье обустроят тротуары за 2,8 млн рублей

На устройство тротуаров в пгт Камское Устье выделят 2,8 млн рублей. Заказчиком работ выступило АО «Татавтодор», соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, новый тротуар появится на трех участках улицы Карла Маркса — от магазина «Рэмэт» до «Лидер» (163 метра), от магазина Эхтэри до пешеходного моста (236), от магазина «Техас» до магазина УЮТ (122).

На первых двух отрезках заменят старый тротуар и поребрики, на последнем, помимо этого, переустроят колодцы и водоотводные лотки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по просьбам жителей в Зеленодольске обустроят тротуар на двух участках – вокруг территории Центра культурного развития и по улице Сайдашева.