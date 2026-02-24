news_header_top
Общество 24 февраля 2026 14:59

В селах Татарстана построят еще шесть магазинов Татпотребсоюза

В сельских населенных пунктах Татарстана в этом году построят еще шесть блочно-модульных магазинов. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов.

«Каждый год в разных населенных пунктах мы открываем такие магазины. Их открытие согласовываем с главами районов», – рассказал он.

По словам Шаймарданова, сейчас в населенных пунктах Татарстана работают 152 блочно-модульных магазина Татпотребсоюза.

«Чтобы такой магазин содержать, он должен иметь торговый оборот не менее 300 тыс. рублей. Если будет менее этой суммы, то магазин будет убыточным. Тогда в этот населенный пункт лучше отправлять автолавку, которая будет привозить сельчанам свежую продукцию», – подчеркнул он.

Татпотребсоюз организовал ежедневный выезд 135 автолавок для обслуживания 1,3 тыс. населенных пунктов республики, отметил собеседник информагентства.

В июле этого года Казань примет Международный форум потребительской кооперации «Молодежь кооперации: объединяя ресурсы для развития отрасли». Проведение мероприятия соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

#автолавки #сельский магазин #Татпотребсоюз
