В селах и деревнях Менделеевского района открылись точки по плетению маскировочных сетей

Все больше жителей Менделеевского района Татарстана присоединяются к плетению маскировочных сетей. На этой неделе были открыты еще две точки — в селе Ижевка и деревне Гришкино. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Менделеевского района РТ.

Как отмечают организаторы точек, сети — это одна из самых необходимых вещей для маскировки в зоне боевых действий. Их делают вручную из тканей. Каркас для плетения в Ижевке своими руками сделал сельский депутат Рамис Валиев.

«Приятно видеть, как мы объединяемся в общем деле во благо Родины и наших земляков, что сейчас на страже интересов страны! Большое спасибо всем неравнодушным!» — заявил глава района Радмир Беляев.

Неделю назад в Менделеевске открылись еще две мастерские по изготовлению маскировочных сетей для военнослужащих. Новые пункты расположились в здании Совета ветеранов района и в почтовом отделении поселка. Всего было сплетено 16 больших сетей.

В общей сложности в Менделеевском районе открыто пять точек: три в городе и две в сельских поселениях.

Специальную военную операцию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент России Владимир Путин. В период с 21 сентября по 28 октября в стране проводилась частичная мобилизация, в ходе нее на службу были призваны 313 тыс. человек (с учетом добровольцев).