В Менделеевске открылись еще две мастерские по плетению маскировочных сетей

В Менделеевске открылись еще две мастерские по изготовлению маскировочных сетей для военнослужащих. Новые пункты расположились в здании Совета ветеранов района и в почтовом отделении поселка.

«Благодарю за инициативу и участие в этом благом деле! Оно объединяет поколения. Активно в этой работе участвуют наши дорогие волонтеры мудрого возраста. Помогают им школьники», — написал в своем Telegram-канале глава района Радмир Беляев.

Ученики школы №4 помогают нарезать ленты. По словам председателя Совета ветеранов (пенсионеров) Ларисы Кривилевой, пожилые люди активно подключились к работе, прошли мастер-классы.

Ранее активисты занимались плетением сетей в РДК «Юность». На встрече Радмира Беляева с семьями мобилизованных Совет ветеранов обратился с просьбой выделить дополнительные помещения, вопрос был решен.

Радмир Беляев посетил точку в РДК «Юность». Как рассказали «Татар-информу» в администрации, глава района вручил мастерицам сертификат на приобретение ткани.

Помимо плетения сетей, представители старшего поколения продолжают вязать носки и манишки для призванных из запаса.