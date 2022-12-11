В Менделеевске открылись еще две мастерские по плетению маскировочных сетей
В Менделеевске открылись еще две мастерские по изготовлению маскировочных сетей для военнослужащих. Новые пункты расположились в здании Совета ветеранов района и в почтовом отделении поселка.
«Благодарю за инициативу и участие в этом благом деле! Оно объединяет поколения. Активно в этой работе участвуют наши дорогие волонтеры мудрого возраста. Помогают им школьники», — написал в своем Telegram-канале глава района Радмир Беляев.
Ученики школы №4 помогают нарезать ленты. По словам председателя Совета ветеранов (пенсионеров) Ларисы Кривилевой, пожилые люди активно подключились к работе, прошли мастер-классы.
Ранее активисты занимались плетением сетей в РДК «Юность». На встрече Радмира Беляева с семьями мобилизованных Совет ветеранов обратился с просьбой выделить дополнительные помещения, вопрос был решен.
Радмир Беляев посетил точку в РДК «Юность». Как рассказали «Татар-информу» в администрации, глава района вручил мастерицам сертификат на приобретение ткани.
Помимо плетения сетей, представители старшего поколения продолжают вязать носки и манишки для призванных из запаса.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.