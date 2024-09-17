Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минздрав РТ назвал фейком заражение стафилококком медперсонала горбольницы №7 Казани
В новом Перинатальном центре при казанской городской больнице №7 вспышек каких-либо инфекций среди персонала и пациентов не было и нет. Об этом рассказала заведующая эпидемиологическим отделом клиники, эпидемиолог Наталья Шайхразиева.
«В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Перинатальном центре седьмой городской больницы имени Марата Садыкова спокойная, стабильная. На утро на госпитализации находятся 186 женщин и 120 новорожденных. Случаев заболевания среди рожениц, новорожденных не регистрируется. Информация о заражении сотрудников Перинатального центра стафилококковой инфекцией не соответствует действительности», – подчеркнула врач.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в новом Перинатальном центре более 30 сотрудников якобы заболели стафилококком. В Министерстве здравоохранения РТ данную информацию назвали фейком.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, как в Перинатальном центре при Горбольнице №7 спасли женщину, которая потеряла два литра крови из-за отслойки плаценты.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»