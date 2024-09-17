Минздрав РТ назвал фейком заражение стафилококком медперсонала горбольницы №7 Казани

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В новом Перинатальном центре при казанской городской больнице №7 вспышек каких-либо инфекций среди персонала и пациентов не было и нет. Об этом рассказала заведующая эпидемиологическим отделом клиники, эпидемиолог Наталья Шайхразиева.

«В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Перинатальном центре седьмой городской больницы имени Марата Садыкова спокойная, стабильная. На утро на госпитализации находятся 186 женщин и 120 новорожденных. Случаев заболевания среди рожениц, новорожденных не регистрируется. Информация о заражении сотрудников Перинатального центра стафилококковой инфекцией не соответствует действительности», – подчеркнула врач.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в новом Перинатальном центре более 30 сотрудников якобы заболели стафилококком. В Министерстве здравоохранения РТ данную информацию назвали фейком.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, как в Перинатальном центре при Горбольнице №7 спасли женщину, которая потеряла два литра крови из-за отслойки плаценты.