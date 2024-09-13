Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В новом Перинатальном центре спасли женщину, потерявшую 2 л крови из-за отслойки плаценты
В новом перинатальном центре при седьмой городской больнице Казани с открытия приняли 6,5 тысяч родов. В больнице помогают родить самым сложным пациенткам, а также тем, кто относится к нему по прописке. Руководитель Перинатального центра Татьяна Шигабутдинова рассказала о том, что иногда в их роддом привозят и женщин, которые уже стали мамами, но им нужна экстренная помощь специалистов.
Свою историю рассказала Ландыш Мезенцева. Ее на скорой помощи привезли в родильный дом клиники медицинского университета, тогда срок был 36 недель, но ее беспокоило высокое давление.
«Я хотела дождаться естественных родов, но такая ситуация произошла – начались боли в груди, головная боль из-за давления», – рассказала 22-летняя пациентка.
Беременность Ландыш проходила непросто – с первого до последнего дня был токсикоз. Когда начались схватки, началась отслойка плаценты – одно из самых грозных осложнений при беременности. В клинике КГМУ экстренно провели кесарево сечение. Малыш появился на свет совершенно здоровым, несмотря на ранние сроки. Однако молодой маме становилось хуже.
Экстренно врачи клиники медуниверситета связались с казанским перинатальным центром, совместно приняли решение о переводе.
У женщины была обильная кровопотеря, полиорганная недостаточность, анализы показывали критическое значение. За пациенткой выехал лично заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации ГКБ №7 Александр Ванюшин.
«Пациентка находилась в критическом состоянии, которое угрожало ее жизни. Она потеряла около двух литров крови», – отметила Татьяна Шигабутдинова.
Врачи перинатального центра спасли маму, нормализовали ее состояние. Чуть позже к Ландыш привезли и сына, который родился весом 2,5 килограмма. Своего сына она увидела как только пришла в себя – в перинатальном центре все палаты оснащены по принципу «Мать и дитя» – новорожденные всегда находятся рядом.
Сейчас Ландыш с сыном, которого назвали Артуром, готовятся к выписке.
Татьяна Шигабутдинова призналась, что сейчас в центре очень много женщин, которые стали многодетными мамами или приходят за четвертым или пятым ребенком. Юлия Андриянова как раз стала счастливой мамой третьего малыша.
«Благодаря опытным врачам перинатального центра все прошло легко и благополучно, без осложнений. Между первыми и третьими родами у меня большой перерыв – 16 лет, за это время очень поменялись условия в стационарах, разница огромная, и только в лучшую сторону», – отметила женщина.
Мальчик был очень крупным, появился на свет весом 4,1 килограмма. Новорожденному дали имя Аким, дома его ждут старшие брат и сестра.
«Татарстан у нас вошел в 15 лучших регионов Российской Федерации по низкой младенческой смертности – это меньше трех промилле, в Татарстане это значение 2,6. Это очень хороший показатель, это говорит о том, что вся акушерско-гинекологическая, неонатальная, педиатрическая службы работают в одном ключе и в правильном направлении», – подчеркнула Татьяна Шигабутдинова.
Руководитель перинатального центра подчеркнула, что они борятся за каждого ребенка и отвественно относятся к здоровью мамы. По ее словам, очень важно, чтобы женщина ложилась в больницу одна, а выписывались уже двое, трое, а иногда и четверо человек – она и ее дети. В свою очередь сотрудники центра сделают все возможное, чтобы все были здоровы и счастливы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»