В новом Перинатальном центре спасли женщину, потерявшую 2 л крови из-за отслойки плаценты

В новом перинатальном центре при седьмой городской больнице Казани с открытия приняли 6,5 тысяч родов. В больнице помогают родить самым сложным пациенткам, а также тем, кто относится к нему по прописке. Руководитель Перинатального центра Татьяна Шигабутдинова рассказала о том, что иногда в их роддом привозят и женщин, которые уже стали мамами, но им нужна экстренная помощь специалистов.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Свою историю рассказала Ландыш Мезенцева. Ее на скорой помощи привезли в родильный дом клиники медицинского университета, тогда срок был 36 недель, но ее беспокоило высокое давление.

«Я хотела дождаться естественных родов, но такая ситуация произошла – начались боли в груди, головная боль из-за давления», – рассказала 22-летняя пациентка.

Беременность Ландыш проходила непросто – с первого до последнего дня был токсикоз. Когда начались схватки, началась отслойка плаценты – одно из самых грозных осложнений при беременности. В клинике КГМУ экстренно провели кесарево сечение. Малыш появился на свет совершенно здоровым, несмотря на ранние сроки. Однако молодой маме становилось хуже.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Экстренно врачи клиники медуниверситета связались с казанским перинатальным центром, совместно приняли решение о переводе.

У женщины была обильная кровопотеря, полиорганная недостаточность, анализы показывали критическое значение. За пациенткой выехал лично заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации ГКБ №7 Александр Ванюшин.

«Пациентка находилась в критическом состоянии, которое угрожало ее жизни. Она потеряла около двух литров крови», – отметила Татьяна Шигабутдинова.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Врачи перинатального центра спасли маму, нормализовали ее состояние. Чуть позже к Ландыш привезли и сына, который родился весом 2,5 килограмма. Своего сына она увидела как только пришла в себя – в перинатальном центре все палаты оснащены по принципу «Мать и дитя» – новорожденные всегда находятся рядом.

Сейчас Ландыш с сыном, которого назвали Артуром, готовятся к выписке.

Татьяна Шигабутдинова призналась, что сейчас в центре очень много женщин, которые стали многодетными мамами или приходят за четвертым или пятым ребенком. Юлия Андриянова как раз стала счастливой мамой третьего малыша.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Благодаря опытным врачам перинатального центра все прошло легко и благополучно, без осложнений. Между первыми и третьими родами у меня большой перерыв – 16 лет, за это время очень поменялись условия в стационарах, разница огромная, и только в лучшую сторону», – отметила женщина.

Мальчик был очень крупным, появился на свет весом 4,1 килограмма. Новорожденному дали имя Аким, дома его ждут старшие брат и сестра.

«Татарстан у нас вошел в 15 лучших регионов Российской Федерации по низкой младенческой смертности – это меньше трех промилле, в Татарстане это значение 2,6. Это очень хороший показатель, это говорит о том, что вся акушерско-гинекологическая, неонатальная, педиатрическая службы работают в одном ключе и в правильном направлении», – подчеркнула Татьяна Шигабутдинова.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Руководитель перинатального центра подчеркнула, что они борятся за каждого ребенка и отвественно относятся к здоровью мамы. По ее словам, очень важно, чтобы женщина ложилась в больницу одна, а выписывались уже двое, трое, а иногда и четверо человек – она и ее дети. В свою очередь сотрудники центра сделают все возможное, чтобы все были здоровы и счастливы.