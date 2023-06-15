В шаурме, после которой 29 жителей Братска попали в больницу, обнаружили сальмонеллез

Роспотребнадзор установил, что возбудителем острой кишечной инфекции в Братске стала сальмонелла из шаурмы,сообщает РИА Новости.

«Причиной массовой заболеваемости стала сальмонелла. Эта бактерия попадает в продукты, когда при приготовлении пищи нарушаются санитарные требования, а также при использовании некачественного сырья», – указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что более 35 человек обратились в больницу с жалобами после употребления шаурмы, приобретенной в кафе быстрого питания «Шаурму хочу». РИА Новости рассказали, что к настоящему моменту число пострадавших достигло 62, из них 29 человек госпитализировали.