Более 35 человек отравились шаурмой в Иркутской области

Более 35 человек обратились в больницу с жалобами после употребления шаурмы, приобретенной в кафе быстрого питания «Шаурму хочу», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

Как указано в сообщении, на данный момент в Братске с диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы 11 человек, в числе которых 5 несовершеннолетних детей.

Специалистами взяты пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники. Все работники кафе направлены на бактериологическое исследование.

Проводятся необходимые следственные действия. Возбуждено уголовное дело.