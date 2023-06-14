Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Более 35 человек отравились шаурмой в Иркутской области
Более 35 человек обратились в больницу с жалобами после употребления шаурмы, приобретенной в кафе быстрого питания «Шаурму хочу», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.
Как указано в сообщении, на данный момент в Братске с диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы 11 человек, в числе которых 5 несовершеннолетних детей.
Специалистами взяты пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники. Все работники кафе направлены на бактериологическое исследование.
Проводятся необходимые следственные действия. Возбуждено уголовное дело.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа