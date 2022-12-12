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Ру Тат
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Политика
12 декабря 2022  00:00

В Саудовской Аравии усомнились в эффективности потолка цен на российскую нефть

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Первая неделя после введения потолка цен на нефть из РФ при привела к каким-либо результатам. Об этом на форуме в Эр-Рияде рассказал глава Минэнерго королевства принц Абдулазиз бен Сальман.

«Что касается вступившего в силу 5 декабря потолка цен на нефть из России, то четких результатов этой меры пока нет. Также нет полной уверенности в том, что это будет реализовано», — цитируют его «Известия».

Он отметил, что позиция Москвы добавляет неопределенности сложившейся ситуации. Поэтому пока сложно говорить, принесут ли эти изменения тот политический эффект, на который надеется Запад.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не станет продавать нефть тем странам, которые поддерживают ограничение стоимости на нефть из РФ. Кроме того, допустим вариант со снижением добычи черного золота — помимо сделки ОПЕК+.

#саудовская аравия #нефть
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