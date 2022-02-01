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Ру Тат
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Здоровье
1 февраля 2022  17:19

В Саудовской Аравии общественным транспортом смогут пользоваться только привитые

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С 1 февраля общественный транспорт в Саудовской Аравии доступен только вакцинированным от коронавируса, сообщает ТАСС.

Это также касается поездов, такси, аренды машин через любые приложения для пассажирских перевозок, внутренние и междугородные автобусы, паромы.

Новые ограничения не коснутся только людей, имеющих медотвод от прививки. 

«Применение мер предосторожности на транспорте направлено на сохранение здоровья людей и создание безопасной и надлежащей среды для оказания транспортных услуг», — подчеркнули в главном управлении транспорта королевства.

Отмечается, что допуск на воздушные рейсы только вакцинированных пассажиров в Саудовской Аравии начал действовать еще 1 сентября 2021 года.

12 января в Саудовской Аравии был установлен антирекорд с начала пандемии по числу ковид-случаев за сутки.

#саудовская аравия #ограничение #коронавирус
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