В Саудовской Аравии поставлен антирекорд по числу случаев Covid-19 за сутки

За прошедшие сутки в Саудовской Аравии обнаружено 5 362 случая коронавируса. Эта цифра стала антирекордом страны за всю пандемию, говорится в сообщении местного Минздрава в Twitter.

Таким образом, при населении в 32,4 млн человек в Саудовской Аравии подтвердились уже 593 545 случаев заражения. За последние 24 часа умерли два пациента, общее число летальных исходов достигло 8 899. По данным ведомства, в критическом состоянии находятся еще 218 больных.

Ситуация с коронавирусом обострилась здесь в конце 2021 года. К примеру, если в ноябре за день выявлялось по 20–30 зараженных, то в последние дни показатель вырос до 4–5 тыс.