Политика 9 февраля 2026 13:57

В Саудовской Аравии Минниханова назвали «дорогим гостем» наследного принца

Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Саудовской Аравии назвали «дорогим гостем» наследного принца Мухаммеда ибн Салмана ас-Сауда. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова и выложила соответствующее видео.

«Мне позвонили из администрации правителя. Хотели убедиться , что всё у вас хорошо. Потому что вы дорогой гость для нашего королевства, дорогой гость для наследного принца», – привела Галимова слова министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандара аль-Хурейфа.

Видео: t.me/galimovatatarstan.

Минниханов: Товарооборот РТ с Саудовской Аравией достиг 100 млн долларов, и это не предел
#Рустам Минниханов #саудовская аравия
