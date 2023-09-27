В санзоне «Казаньоргсинтеза» прошли отборы проб воздуха при интенсивном горении факела

Журналисты приняли участие в отборах проб воздуха, которые проводятся в рамках планового остановочного ремонта на трех заводах предприятия. В связи с этим может наблюдаться повышенная интенсивность горения на факелах КОСа.

Во время интенсивного горения факела мобильная экологическая лаборатория Минэкологии РТ провела отборы проб воздуха на границе санитарно-защитной зоны КОСа. Журналистам рассказали об особенностях и необходимости этой процедуры.

Как сообщила главный эксперт по экологии «Казаньоргсинтеза» Наталья Гордюшова, факельные установки на «Казаньоргсинтезе» направлены на то, чтобы снизить воздействие на окружающую среду. «Это неотъемлемая часть любого химического производства. Работа факела обеспечивает сжигание газов, и за счёт высокой температуры на выходе значительно уменьшается количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух», – рассказала она.

«В результате горения на выходе только продукты сгорания. Факел обеспечивает еще и безопасность ведения технологического процесса, поэтому при проведении капремонтов наблюдается более интенсивное горение факелов. Это связано с тем, что часть газов, которые находятся в оборудовании, нейтрализуются при сжигании», – уточнила Гордюшова.

Она добавила, что на «Казаньоргсинтезе» четыре из шести факелов оборудованы системой подачи дополнительного воздуха. «Эта система обеспечивает более интенсивное горение, соответственно сгорание происходит лучше, а также без образования сажи», – резюмировала главный эксперт по экологии.

При проведении капитального ремонта на границе санитарно-защитной зоны предприятие продолжает вести мониторинг атмосферного воздуха в ежедневном режиме, добавила она. «Наша аккредитованная лаборатория проводит дополнительные анализы дважды в день с выездом по направлению ветра со стороны предприятия», – сообщила Гордюшова.

По результатам проведения отборов превышения ПДК веществ, относящихся к производственному процессу предприятия, не обнаружено, сообщил представитель лаборатории Минэкологии РТ.

Как ранее сообщал «Татар-информ», работы проходят на трех заводах «Казаньоргсинтеза»: полиэтилен, пиролиз и энергопроизводство. Ремонтными работами занимаются более 1,8 тыс. специалистов – как самих сотрудников предприятия, так и приглашенных из других регионов. Как отметили на предприятии, в ремонте на этот раз широко задействуют цифровые инструменты. В общей сложности планируется провести ремонт 239 единиц динамического оборудования, выполнить чистку более 640 позиций теплообменников, холодильников, колонн.

Фото предоставлены пресс-службой «Казаньоргсинтеза»