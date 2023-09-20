«Казаньоргсинтез» предупредил об интенсивном горении факелов из-за ремонта оборудования

В начале следующей недели может наблюдаться повышенная интенсивность горения на факелах «Казаньоргсинтеза». Это связано с процессом подготовки к ремонту технологического оборудования, объяснили на предприятии.

25 сентября здесь стартует плановый остановочный ремонт, который позволит снизить риски остановов и влияние на окружающую среду. Ожидается, что пуск технологической цепочки произойдет во второй половине октября.

Работы затронут три завода: полиэтилен, пиролиз и энергопроизводство. Проводить ремонт будут сами работники «Казаньоргсинтеза», а также специалисты предприятий из других регионов — в общей сложности более 1,8 тыс. специалистов.

Как отметили на предприятии, в ремонте на этот раз широко задействуют цифровые инструменты, в том числе дрон-сервис для выявления дефектов в труднодоступных местах, установят видеонаблюдение.

В этом году в рамках ремонта большой объем работ запланирован по экспертизе промышленной безопасности оборудования с завершающимся ресурсом для обеспечения бесперебойной работы производств на проектных нагрузках. Одна из ключевых задач остановочного ремонта — проведение работ по реинжинирингу запчастей, ранее поставляемых и изготавливаемых заводами изготовителями оборудования.

В общей сложности планируется провести ремонт 239 единиц динамического оборудования, выполнить чистку более 640 позиций теплообменников, холодильников, колонн. За все время ремонта специалисты проведут проверку более 620 пружинных предохранительных клапанов, которые обеспечивают технологическую безопасность оборудования. Будет произведена плановая ревизия трубопроводов, ремонт изоляции.

За состоянием атмосферного воздуха и недопущением превышения установленных норм ведется постоянный контроль автоматическими постами в городе и на границе санитарно-защитной зоны специалистами заводской лаборатории.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»