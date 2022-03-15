Китай начнет перенаправлять рейсы из Шанхая из-за вспышки Covid-19

C 21 марта ряд международных рейсов из Шанхая в другие города страны будут перенаправляться из-за нового скачка заболеваемости коронавирусом. Об этом со ссылкой на управление гражданской авиации КНР сообщает РИА Новости.

В последние недели в городе отмечается подъем заболеваемости Covid-19, поэтому, чтобы облегчить нагрузку на медучреждения и усилить контроль за вирусом, принято решение перенаправлять некоторые рейсы в другие города.

Ожидается, что мера будет действовать до 1 мая. Она затронет 106 рейсов, действующих по 22 направлениям. Это в том числе Air China, China Eastern Airlines, Juneyao Airlines, Shanghai Airlines и Spring Airlines. Из аэропорта «Пудун» их перенаправят в воздушные гавани в Чэнду, Даляне, Фучжоу, Ханчжоу, Куньмине, Наньчане, Нинбо, Сямэне, Тайюане, Чунцине и других городах.