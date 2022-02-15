В Санкт-Петербурге уровень коллективного иммунитета к Covid-19 достиг 100%

Ста процентов достиг уровень коллективного иммунитета от Covid-19 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана, передает РИА Новости.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» он уточнил, что при этом по методике Минздрава учитываются переболевшие и привитые люди.

«Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту Министерства здравоохранения, мы достигли ста процентов. Там учитываются <...> переболевшие и люди, которые привиты», — пояснил Сарана.

По его словам, в Санкт-Петербурге получили прививку свыше 3,14 миллиона человек, среди которых более 2,4 тысячи детей.

В городе работает 190 пунктов вакцинации, есть 92 пункта для детей, 50 передвижных. «За вчерашний день мы привили более семи тысяч человек, люди идут, спрос есть», — прокомментировал ситуацию Сарана.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов заявил,что Татарстан уже приближается к планке коллективной иммунизации населения. Первым компонентом вакцины против Covid-19 привиты 2 389 942 человека, вторым — 1 875 652. Бустерную дозу получили 186 тыс. жителей Татарстана, о чем ИА «Татар-информ» уже сообщало.