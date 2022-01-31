В Татарстане из-за гриппа и ОРВИ полностью закрыты 10 школ

В Татарстане десять школ полностью закрыты на разобщение из-за гриппа и ОРВИ. Кроме того, на разобщение выведены классы в 252 школах, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Чтобы избежать большого количества заболевших, полностью закрыты на разобщение школа в Заинском районе, пять школ в Лаишевском, три — в Мензелинском и одна — в Тетюшском районе», — отметили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что на разобщение школьники выводятся, если в классе не менее 20% учеников заболели гриппом или ОРВИ. Дистанционное обучение в разобщенных классах организуется для полностью здоровых детей.

В республике 466 207 школьников и 31 801 учитель проходят ежедневный утренний медицинский фильтр. Сегодня не прошли утренний фильтр 307 человек, а всего начиная c 1 сентября — 38 436.

В школах Татарстана 29 января были отменены учебные занятия. Вместо них с учениками провели спортивные и культурно-познавательные мероприятия на пришкольной территории. В выходные в школах также были проведены генеральные уборки и обеззараживание.