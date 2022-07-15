В самую крупную строящуюся школу в Челнах будет набрано 12 параллелей первых классов

В будущую школу в 69-м микрорайоне Набережных Челнов идет набор учеников. За десять дней приема подано 700 заявлений, из них свыше 200 — в первый класс. Планируется, что 1 сентября за парты сядут как минимум 12 параллелей первоклассников. Об этом рассказал директор новой школы Марс Гафуров, сообщается в Telegram-канале мэрии.

В своем Telegram-канале мэр Автограда Наиль Магдеев поделился впечатлениями после посещения школы.

«Эта школа станет самой большой — она рассчитана на 1501 место. В ней помимо привычных классов будет два бассейна, два спортзала, актовый зал на 780 посадочных мест, столовая, способная вместить сразу 530 человек. Масштабы впечатляют!» — написал Магдеев.

По задумке дизайнера Елены Сафиуллиной, основными цветами школы станут лимонный, оранжевый, синий, графитовый, бежевый и белый. «Получается оригинально. Надеюсь, что наши челнинские детишки также оценят её работу», — отметил мэр.

Наиль Магдеев добавил также, что благодаря поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и федеральных властей в Набережных Челнах за последние годы удалось ввести в эксплуатацию уже семь школ, шесть из которых возведены компанией «Евростиль». В планах — строительство еще одной школы на 1501 место в 34-м комплексе, о чем ранее сообщал «Татар-информ».