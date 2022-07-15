В 34-м микрорайоне Челнов планируется строительство новой школы

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В 34-м микрорайоне Набережных Челнов планируют возвести новое образовательное учреждение. Строительство школы анонсировал глава города Наиль Магдеев во время посещения нового учебного заведения в 69-м комплексе, сообщается в Telegram-канале мэрии.

Мэр отметил, что земельный участок площадью около 5 гектаров определен на месте бывшего гаражного кооператива «Комсомолец». Проект не уступает школе, которая возводится сейчас, и предполагает 1501 место. В 2021 году в этом комплексе был построен детский сад, сейчас место для строительства нового здания огорожено.

По словам Магдеева, обычно такие школы строят за 18 месяцев, а в Челнах — за девять-десять месяцев. К строительству школы планируется приступить в этом году, как только появятся источники финансирования.

«В этом плане мы на ходу не спим. Все деньги, которые поступают из бюджета Российский Федерации, Республики Татарстан, из местного бюджета, используются по-хозяйски: аккуратно, качественно и быстро. Микрорайон застраивается, появляется большое количество многоквартирных домов. Магистральные дороги подведены, микрорайон обеспечен дорогами, внутриквартальные в хорошем состоянии. Здесь всё хорошо организовано для жизни», — сказал мэр.

Ранее начальник Управления образования Челнов представил двух новых директоров школ города, о чем сообщал «Татар-информ».