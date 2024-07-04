В Самарканде готовы обучать работников для КАМАЗа

В Самарканде готовы обучать будущих сотрудников для ПАО «КАМАЗ». Об этом на встрече находящейся в Узбекистане с рабочим визитом татарстанской делегации во главе с руководителями Минтруда РТ Эльмирой Зариповой и Минобрнауки РТ Ильсуром Хадиуллиным с директорами средних специальных учебных заведений и учреждений дополнительного образования рассказал первый заместитель директора Моноцентра по оказанию услуг незанятому населению Ishga marhamat Джасур Садуллаев.

«Договор на стадии подписания с Агентством по внешней трудовой миграции [Узбекистана]», — пояснил Садуллаев.

На встречу с представителями Татарстана собрались директор моноцентра, а также директора центров профессионального обучения, техникумов и колледжей. Моноцентр, уточнил первый заместитель руководителя учреждения, бесплатно обучает безработных по 26 специальностям, а также организует курсы по русскому, английскому, японскому и корейскому языкам.

В год Моноцентр по оказанию услуг незанятому населению обучает свыше 2 тыс. человек. Из тех 6 тыс., которые завершили обучение в моноцентре за три года его существования, на заработки в Россию уехали более 15%, добавил первый заместитель директора учреждения.

Самаркандский Моноцентр по оказанию услуг незанятому населению Ishga marhamat открылся весной 2021 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан планирует готовить специалистов для своих предприятий из граждан Узбекистана. Накануне состоялась встреча в Ташкенте, в которой приняли участие руководители большинства местных вузов. На ней обсуждался потенциал организаций среднего профессионального звена РТ, сферы, которые наиболее остро нуждаются в кадрах, а также вопросы, которые необходимо решить для организации подобной системы подготовки.

Сегодня делегация находится в Самарканде. В Самаркандской области насчитывается 15 вузов (в том числе два негосударственных), 71 профессиональное образовательное учреждение, включая 37 профессионально-технических училищ, 12 колледжей и техникумов.

В профессиональных учебных заведениях обучаются более 48 тыс. человек, самые популярные направления — транспортное дело и строительство.