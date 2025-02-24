В Самаре завершились лыжные состязания «Зимней Туриады»

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

В Самарской области завершилось первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях – зимний этап «Туриады». Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

Турнир проходит под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Состязания проводились с 18 по 21 февраля на базе спортивной школы «Чайка».

В общей сложности за победу боролись 236 спортсменов изо всех 14 регионов округа. Они соревновались в эстафетной гонке, личных гонках, гонках в связке и групповых гонках на лыжах с преодолением туристических препятствий. В рамках турнира также состоялся зимний Кубок ПФО.

По итогам четырех дней были определены победители и призеры соревнований в командном зачете. Среди юношей и девушек (14-15 лет) победила команда из Удмуртской Республики. Второй стала команда из Оренбургской области, а третьей – команда из Республики Марий Эл.

Среди юниоров и юниорок (от 16 до 21 года) победу одержала команда из Республики Марий Эл. Второе место заняла команда из Удмуртии, а третье место взяла команда из Самарской области.

Представителям Татарстана не удалось завоевать призовые места. Результаты «Зимней Туриады» будут учитываться в общекомандном зачете 12-го окружного спортивно-туристского лагеря «Туриада». Он по традиции будет организован в мае в городе Хвалынске Саратовской области.