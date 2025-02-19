В Самаре стартовала «Зимняя Туриада»

В Самаре началась «Зимняя Туриада» – первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди юношей/девушек (14-15 лет) и юниоров/юниорок (от 16 до 21 года). Накануне соревнования открыл заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев.

Состязания на территории Самарской области продлятся вплоть до 22 февраля. Их результаты будут учтены в общекомандном зачете 12-го окружного спортивно-туристского лагеря «Туриада» (проводится по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова). В этом году «Туриада» традиционно пройдет в мае в городе Хвалынске Саратовской области.

В день открытия первенства была организована эстафета на лыжных дистанциях на Кубок Приволжского федерального округа.

Среди юниоров/юниорок третьей стала команда из Самарской области, второе – команда Удмуртии, а победила команда из Марий Эл. Среди юношей/девушек спортсмены из Марий Эл стали третьими. Второе место взяла команда Самарской области, а первое – команда из Удмуртской Республики.

В рамках мероприятия состоялось совещание под председательством Олега Машковцева с руководителями спортивно-туристских федераций и клубов Приволжского федерального округа. На нем были затронуты вопросы развития спортивного туризма и особенности подготовки к проведению в мае 2025 года лагеря «Туриада».