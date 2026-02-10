news_header_top
Происшествия 10 февраля 2026 11:59

В «Салават Купере» пройдут рейды из‑за машин, мешающих выезду и уборке снега

В казанском ЖК «Салават Купере» пройдут рейды из‑за машин, мешающих выезду и уборке снега. Ранее жители микрорайона жаловались в соцсетях, что по утрам им трудно выехать из двора: проезды сужены снегом, а неправильно припаркованные автомобили создают заторы и мешают работе снегоуборочной техники.

В администрации Кировского и Московского районов сообщили, что сегодня в жилом массиве пройдут рейды ГАИ. Инспекторы будут выявлять машины, оставленные с нарушениями, – такие автомобили эвакуируют.

Жителям также напомнили, что при нарушениях правил парковки можно обращаться в городскую диспетчерскую службу эвакуации.

