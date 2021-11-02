В «Салават Купере» планируется открыть филиал детской поликлиники №4

В казанском микрорайоне «Салават купере» планируют построить детскую и взрослую поликлиники. Кроме того, в ближайшем будущем здесь появится филиал детской поликлиники №4. Об этом во время прямого эфира в соцсети Instagram сообщил глава администрации Кировского и Московского районов столицы Татарстана Сергей Миронов.

«На сегодняшний момент Управлением здравоохранения города Казани совместно с Министерством строительства Республики Татарстан подготовлены техническое задание на строительство большой поликлиники на 500 посещений взрослого населения и 250 посещений детского населения. Мы очень надеемся, что техзадание и проектирование будет утверждено в ближайшее время, а также место и сроки строительства поликлиники», — отметил он.

Миронов добавил, что задача администрации районов — способствовать тому, чтобы лечебные учреждения появились как можно скорее.

Кроме того, в будущем в микрорайоне будет открыт и филиал детской поликлиники №4. Госжилфонд при Президенте РТ подбирает дополнительное помещение для этого лечебного учреждения.

Руководитель администрации Кировского и Московского районов напомнил, что «Салават Купере» появился шесть лет назад. За это время жилой комплекс оброс инфраструктурой, в этом году здесь состоялось открытие нового лицея «Бионика» и парка. Благоустройство парка планируется завершить в 2022 году.