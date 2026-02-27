news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 27 февраля 2026 09:33

В «Салават Купере» 14 авто, мешавших выезду и уборке снега, вывезли на штрафстоянку

Читайте нас в
Телеграм

В казанском ЖК «Салават Купере» прошли рейды ГАИ из‑за машин, мешающих выезду и уборке снега. По данным Госавтоинспекции, с основных улиц микрорайона эвакуировали 14 легковых автомобилей за нарушение правил парковки.

Автомобили правонарушителей перемещены на специализированную охраняемую стоянку.

Ранее жители «Салават Купере» жаловались в соцсетях, что по утрам им трудно выехать из двора: проезды сужены снегом, а неправильно припаркованные автомобили создают заторы и мешают работе снегоуборочной техники.

Видео: Госавтоинспекция Казани

читайте также
Этой зимой из Казани вывезли более 1,3 млн тонн снега
#рейд по нарушителям парковки #жк салават купере #гаи
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичку старше 20 лет в некоторых городах

Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичку старше 20 лет в некоторых городах

26 февраля 2026
Демография, медицина и безопасность школ: на какие проблемы в Казани указал Минниханов

Демография, медицина и безопасность школ: на какие проблемы в Казани указал Минниханов

26 февраля 2026