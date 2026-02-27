В «Салават Купере» 14 авто, мешавших выезду и уборке снега, вывезли на штрафстоянку

В казанском ЖК «Салават Купере» прошли рейды ГАИ из‑за машин, мешающих выезду и уборке снега. По данным Госавтоинспекции, с основных улиц микрорайона эвакуировали 14 легковых автомобилей за нарушение правил парковки.

Автомобили правонарушителей перемещены на специализированную охраняемую стоянку.

Ранее жители «Салават Купере» жаловались в соцсетях, что по утрам им трудно выехать из двора: проезды сужены снегом, а неправильно припаркованные автомобили создают заторы и мешают работе снегоуборочной техники.

Видео: Госавтоинспекция Казани