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В Сабинском районе в этом году приступят к строительству сосудистого центра
В Сабинском районе Татарстана в этом году планируют приступить к строительству сосудистого центра. Об этом сообщил глава муниципалитета Раис Минниханов на итоговом заседании района.
«По статистике, почти половина смертей в районе по причине болезни системы кровообращения. Нужен сосудистый центр. По федеральной программе начнем строить его в этом году», – заявил Минниханов.
Он также поручил начать комплектовать центр квалифицированными сотрудниками и пообещал предоставить жилье таким специалистам.
Ранее в Сабинском районе поднимали вопрос о зарплатах местных агропромышленников.
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