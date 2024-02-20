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Экономика 20 февраля 2024 16:39

В Сабинском районе в этом году приступят к строительству сосудистого центра

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В Сабинском районе Татарстана в этом году планируют приступить к строительству сосудистого центра. Об этом сообщил глава муниципалитета Раис Минниханов на итоговом заседании района.

«По статистике, почти половина смертей в районе по причине болезни системы кровообращения. Нужен сосудистый центр. По федеральной программе начнем строить его в этом году», – заявил Минниханов.

Он также поручил начать комплектовать центр квалифицированными сотрудниками и пообещал предоставить жилье таким специалистам.

Ранее в Сабинском районе поднимали вопрос о зарплатах местных агропромышленников.

#сосуды #Сабинский район #Строительство
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