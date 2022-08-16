В Сабинском районе Татарстана отремонтирован мост через реку Казкаш на 37 млн рублей

В Сабинском районе Татарстана отремонтирован мост через реку Казкаш, расположенный на 7,7 километре автодороги Богатые Сабы – Лесхоз. Ремонтные работы обошлись более чем в 37 млн рублей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На мосту частично заменены дефектные плиты проезжей части, установлены деформационные швы, заменены опорные части, выполнены ремонт главных балок пролетных строений и устройство гидроизоляции», – отметили в министерстве.

На проезжую часть рабочие уложили асфальтобетонное покрытие, установили оцинкованное барьерное ограждение. Для безопасности и сохранности опор на объекте обустроили водопропускную трубу и засыпали подмостовое пространство.

На склонах оврага специалисты организовали водоотвод, чтобы обеспечить их устойчивость и исключить размывы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане 327 мостов признаны аварийными, их общая протяженность составляет 11 тыс. метров.