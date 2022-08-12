В Татарстане 327 мостов признаны аварийными. Их общая протяженность достигает 11 тыс. метров, а на ремонт необходимо 16 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель директора – технический директор «Главтатдортранса» Александр Куканов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«С этого года стартовала беспрецедентная федеральная программа по капремонту и реконструкции аварийных мостов. По федеральному проекту “Региональная и местная дорожная сеть” нацпроекта "Безопасные качественные дороги" от Татарстана заявлено 327 аварийных мостов, из них 78 региональных и 349 муниципальных», – рассказал спикер.

Куканов отметил, что на этот год по новой программе из федерального бюджета выделено более 1,5 млрд рублей, из регионального – 352 млн рублей. С 2022 по 2024 год предполагается направить более 7,6 млрд рублей на ремонт мостов протяженностью 5 тыс. метров.

В этом году ведется реконструкция 12 мостов общей длиной 597 метров. «Из них планируется ввести в эксплуатацию девять мостов общей протяженностью 274 метра, остальные будут введены в следующем году», – уточнил технический директор «Главтатдортранса».

Кроме того, капитально ремонтируются 15 мостов длиной 1744 метра. Ожидается, что в этом году введены будут 12 объектов протяженностью 412 метров.

По словам спикера, на начало августа в Татарстане уже введено в эксплуатацию пять мостов общей протяженностью 179,8 метра. «Это два сооружения в Высокогорском районе: мост через речку Сула на автодороге Каменка – Дубьязы – Тимофеевка и мост через реку Шимяковка на дороге Ташлы-Ковали – Сосновка. Один мост в Кайбицком районе и два моста в Нурлатском районе», – подчеркнул он.

На региональных и муниципальных дорогах Татарстана расположено 2804 мостовых сооружения, из них 1078 региональных и 1726 муниципальных мостов.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.