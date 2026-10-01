Подростков-зацеперов сняли с крыши электрички Казань – Арск, их ищет полиция

Сегодня в социальных сетях появилось видео, как четверо подростков проехали на крыше поезда, курсирующего по маршруту Казань – Арск. Заместитель главного инженера Горьковской Железной Дороги Евгений Ананьин рассказал «Татар-информу», что молодых людей удалось снять с поезда, после этого они сбежали. Сейчас их разыскивает транспортная полиция.

«Вчера поступило сообщение от пассажиров пригородного поезда по системе связи "пассажир – машинист", которая находится в каждом салоне пригородных поездов, о том, что подростки забрались на крышу подвижного состава. Благодаря оперативности переданной информации и действиям локомотивной бригады удалось остановить поезд и вывести детей из опасной зоны», – рассказал Евгений Ананьин.

Такие злостные нарушения правил безопасности приводят к плачевным последствиям: только с начала года на Горьковской железной дороге таким образом получили травмы четверо подростков, трое из них – погибли. Ананьин напомнил, что следует делать, есть вы стали свидетелем подобного поведения и нарушений.

«В первую очередь, конечно же, нужно передать информацию работнику железнодорожного транспорта. Он уже передаст информацию оперативно по имеющимся каналам связи, и реакция будет мгновенной, потому что все процессы на железной дороге контролируемы и управляемы. В случае, если работники железнодорожного транспорта отсутствуют, необходимо обратиться в МЧС, либо в полицию. Информация попадет к нам по внутренним каналам, такое взаимодействие налажено», – добавил он.

Такое сообщение поможет оперативно отреагировать и принять меры, исключающие риск для жизни и здоровья тех, кто нарушил правила безопасности на железнодорожных путях.